Ukrajinské drony opět udeřily na ruské ropné rafinerie
8. 7. 2026 12:24 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské drony podnikly další útoky na ruské ropné rafinerie v Saratově a Nižněkamsku. Obě zařízení patří mezi strategické cíle, na které Ukrajina útočí opakovaně. Podle ukrajinských zdrojů bylo letos zasaženo už 16 ruských rafinérií, jejichž kapacita představuje více než polovinu ruské produkce rafinace ropy.
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Ukrajinské drony opět udeřily na ruské ropné rafinerie
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