Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina chce mír víc než kdokoli jiný, řekl Zelenskyj

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny, zdůraznil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k možné trojstranné schůzce USA, Ruska a Číny, kterou navrhl ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajina je podle Zelenského Spojeným státům vděčná za obnovené sdílení zpravodajských informací a včasných varování před ruskými raketovými útoky.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:12

Ukrajina chce mír víc než kdokoli jiný, řekl Zelenskyj
Zahraniční
20. 10. 2026 20:54
00:25

Turečtí fanoušci vypískali Slavii při nástupu na rozcvičku
Sport
20. 10. 2026 20:02
46:34

iDNES Z KRAJE: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění
Domácí
20. 10. 2026 18:30
00:18

Umělá inteligence vyšetřila stovky očí v Pardubicích
Domácí
20. 10. 2026 18:14
01:35

Zakáže zákon prodej živých ryb? Pospíšil to navrhl do zákona na ochranu zvířat
Domácí
20. 10. 2026 18:08
00:52

Ukrajině nic neupíráme, Trump je z obvinění frustrovaný, řekl Rubio
Zahraniční
20. 10. 2026 18:00
00:15

Slávisté přijíždí na Şükrü Saracoğlu Stadium
Sport
20. 10. 2026 17:54
01:54

Pospíšil navrhl, ať jsou kamery na jatkách všude, kde se pohybují živá zvířata
Domácí
20. 10. 2026 16:58
01:07

Galerii cti začali přetvářet umělci, pak ji poničil vandal
Domácí
20. 10. 2026 16:58
04:34

Skylink končí. Canal+ odhalil plány pro český trh
Domácí
20. 10. 2026 16:52
01:25

EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny
Zahraniční
20. 10. 2026 16:38
00:54

V německém Esslingenu vystavili sochu ďábla
Zahraniční
20. 10. 2026 16:02
00:45

Předjíždějící řidič ohrozil holčičku na přechodu
Domácí
20. 10. 2026 16:02
00:45

Svalnatý model zaujal v reality show Survivor. Dnes boří sítě tělem bohů
Společnost
20. 10. 2026 15:04
04:52

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Společnost
20. 10. 2026 14:54
00:59

Policie zadržela cizince, který v centru Prahy napadal kolemjdoucí
Krimi
20. 10. 2026 14:08
34:16

Eichler: Macron je mimo realitu. Před demonstranty by měl utéct z Paříze
Rozstřel
20. 10. 2026 13:48
00:36

Nápad na závodní okruh Jihlava Ring před 20 lety zazářil. A pak rychle zmizel
Domácí
20. 10. 2026 13:00
00:34

Ve 34 letech zemřela modelka Sahara Ray. Proslavila se i díky Bieberovi
Zahraniční
20. 10. 2026 12:56
03:02

Ženu obžalovanou z pokusu o vraždu pustil soud z vazby, přijal záruku rodičů i její písemný slib
Krimi
20. 10. 2026 12:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.