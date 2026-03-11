Ukrajinci podnikli smrtící útok na západě Ruska

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Britští specialisté se podíleli na úterním ukrajinském útoku střelami Storm Shadow na ruské město Brjansk, při němž zemřelo šest lidí, tvrdí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Důkazy pro své tvrzení nenabídl, Británie se k obvinění zatím nevyjádřila.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Záběry z letiště v Dubaji poté, co v jeho blízkosti spadly dva drony
Zahraniční
11. 3. 2026 13:52
00:31

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3
Zahraniční
11. 3. 2026 13:46
34:46

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká v Rozstřelu politoložka Eva Taterová
Rozstřel
11. 3. 2026 13:34
00:49

Evropou prosvištěl meteorit, úlomky zasáhly dům
Zahraniční
11. 3. 2026 13:04
00:40

Ukrajinci podnikli smrtící útok na západě Ruska
Zahraniční
11. 3. 2026 12:40
01:26

Rekonstrukce stanice Flora pokračuje, hotovo má být na přelomu listopadu a prosince
Domácí
11. 3. 2026 12:30
04:07

Vsadili na boty: Klan Baťa ožije v muzikálu na Kampě
Domácí
11. 3. 2026 11:58
02:43

Rozpočet je realistický, řekla Schillerová. Opozice ho kritizuje
Domácí
11. 3. 2026 11:42
00:18

Kvůli sporům ředitelky školy se starostkou dorazily desítky lidí
Domácí
11. 3. 2026 11:14
02:15

Wonderful Neoran Valley - trailer
Lifestyle
11. 3. 2026 11:12
00:58

Drážďany zažívají dosud největší evakuaci kvůli bombě
Zahraniční
11. 3. 2026 11:08
00:29

USA zničily deset íránských minonosných lodí
Zahraniční
11. 3. 2026 10:58
01:37

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí
Krimi
11. 3. 2026 10:52
02:02

Studenti protestovali proti škrtům v rozpočtu ministerstva kultury
Domácí
11. 3. 2026 10:52
01:04

Johnsonová pózovala bez kalhotek i podprsenky
Společnost
11. 3. 2026 10:30
00:52

Brňané v pocitové mapě vybrali příjemná i problematická místa
Domácí
11. 3. 2026 10:02
37:39

Rozstřel: Ondřej Jonáš - celý záznam
Rozstřel
11. 3. 2026 10:00
00:51

Teherán ukazuje trosky a mrtvé po amerických náletech
Zahraniční
11. 3. 2026 9:52
00:43

Po zklamání s mužem se Petr orientuje víc na ženy
Společnost
11. 3. 2026 9:38
00:16

V Naked Attraction si bude vybírat pansexuál Petr
Společnost
11. 3. 2026 9:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.