Ukrajina jako záminka k překreslení Evropy. Rusko už se svými plány netají
12. 11. 2026 13:56 Zahraniční
Rusko chce „novou Jaltu“, která by vytvořila novou bezpečnostní architekturu Evropy. Přímo to řekl hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Podle zákulisních informací Američané během mírových rozhovorů v Abú Zabí požádali Rusy o jejich návrhy na takové uspořádání. Zároveň chtějí, aby se rozhovorů účastnili i Evropané. Americká delegace si ale i rýpla do evropské nejednotnosti.
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