Ukrajina zásáhla během týdne 90 ruských plavidel
13. 7. 2026 11:24 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské síly speciálních operací tvrdí, že během týdne od 6. do 12. července zasáhly desítky plavidel takzvané ruské stínové flotily, včetně tankerů, trajektů a dalších lodí.
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