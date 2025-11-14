Ukrajina se zbavuje kopějek, vzpomínky na Rusko

Zahraniční
Ukrajina plánuje nahradit své kopějkové mince historickým názvem „šah“, aby se zbavila posledních stop někdejší závislosti na Moskvě. Guvernér centrální banky Andrij Pyšnyj uvedl, že změna by mohla být dokončena ještě letos a nebude stát žádné dodatečné náklady. Podle něj jde o krok k posílení národní identity téměř čtyři roky po ruské invazi.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:44

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných
Zahraniční
14. 11. 2025 17:54
00:52

Silničáři zvýšili počet parkovacích stání na dvojnásobek
Domácí
14. 11. 2025 16:30
00:53

Ukrajina se zbavuje kopějek, vzpomínky na Rusko
Zahraniční
14. 11. 2025 16:20
00:48

Rusko zasáhlo ázerbájdžánské velvyslanectví v Kyjevě
Zahraniční
14. 11. 2025 16:08
00:32

Do strmého kopce na hrad Špilberk lidi nově vozí ekovláček
Domácí
14. 11. 2025 16:06
01:11

V Hluboké nad Vltavou mají novou cyklostezku, zajistí více bezpečnosti
Domácí
14. 11. 2025 15:56
01:00

Ženy, živly, příroda. Kalendář Pirelli se uvedl v Praze. S Evou Herzigovou
Lifestyle
14. 11. 2025 15:40
00:22

Nový most nemohou otevřít. Příliš se chvěje
Domácí
14. 11. 2025 15:24
00:37

V Krkonoších opravili most na turistické cestě z Rokytnice nad Jizerou na Dvoračky.
Domácí
14. 11. 2025 15:18
00:59

Policie na ostrově Marajó hlídkuje na buvolech
Zahraniční
14. 11. 2025 14:54
01:06

Únik žíraviny z proraženého barelu v Rudné u Prahy
Domácí
14. 11. 2025 14:36
00:55

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu
Zahraniční
14. 11. 2025 14:18
01:48

Martin Nečas se v NHL proti Buffalu zaskvěl čtyřmi body
Sport
14. 11. 2025 13:20
00:48

Řidič ujížděl policistům. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural
Krimi
14. 11. 2025 13:06
00:33

Úprava koryta Moravy ochrání tisíce obyvatel
Domácí
14. 11. 2025 13:04
02:11

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi, jak chce Babiš řešit střet zájmů
Domácí
14. 11. 2025 13:00
01:33

Skopeček byl zvolen místopředsedou Sněmovny
Domácí
14. 11. 2025 12:52
01:53

Tak bojuj, ne: Co teď čeká Martina a Michelle z Love islandu? Litují něčeho?
Společnost
14. 11. 2025 12:46
01:04

Rusko a Čína zesilují špionáž v Arktidě. Kanada apeluje na NATO a zbrojí
Zahraniční
14. 11. 2025 12:46
01:05

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu
Krimi
14. 11. 2025 12:42

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.