Ukrajina se zbavuje kopějek, vzpomínky na Rusko
14. 11. 2025 16:20 Zahraniční
Ukrajina plánuje nahradit své kopějkové mince historickým názvem „šah“, aby se zbavila posledních stop někdejší závislosti na Moskvě. Guvernér centrální banky Andrij Pyšnyj uvedl, že změna by mohla být dokončena ještě letos a nebude stát žádné dodatečné náklady. Podle něj jde o krok k posílení národní identity téměř čtyři roky po ruské invazi.
