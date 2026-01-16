Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa
16. 1. 2026 7:22 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ho označil za příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.
00:35
Kanada a Čína budují strategické partnerství
Zahraniční16. 1. 2026 8:00
00:42
Machadová potvrdila, že dala Trumpovi svou medaili spojenou s Nobelovkou
Zahraniční16. 1. 2026 7:50
01:14
Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa
Zahraniční16. 1. 2026 7:22
05:44
Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele
Společnost16. 1. 2026 0:06
00:35
Tato horská silnice v Rumunsku je snem řidičů
Zahraniční16. 1. 2026 0:06
01:21
Pohled na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott
Domácí16. 1. 2026 0:06
02:09
Horský apartmán v Janských Lázních
Lifestyle16. 1. 2026 0:06
02:53
Dcery mi hlídají šatník. Závisti mezi lidmi je moc, říká Šárka Grossová
Společnost16. 1. 2026 0:06
02:40
Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord
Domácí15. 1. 2026 21:58
00:31
Eskalátory v metru se zasekávají. Může za to posyp z ulic
Domácí15. 1. 2026 21:28
01:43
Po nehodě na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Krimi15. 1. 2026 20:24
00:29
Madurova ochranka se vrátila v urnách. Kuba vzdávala hold
Zahraniční15. 1. 2026 19:32
01:00
Putin: Bilaterální vztahy s Evropou jsou zmrazené, doufám v návrat k dialogu
Zahraniční15. 1. 2026 18:02
00:56
Soud zveřejnil dramatické záběry ze srážky lodí
Zahraniční15. 1. 2026 18:00
00:31
Protesty v Minneapolisu pokračují. Pošlu armádu, hrozí Trump
Zahraniční15. 1. 2026 17:30
02:04
Trailer k seriálu Rytíř Sedmi království
Společnost15. 1. 2026 17:00
02:05
Centrum Hořec otevřelo multimediální výstavu Olympijská sezona
Domácí15. 1. 2026 16:52
00:40
Kocour Mikeš byl modřanskou celebritou, v hostinci má galerii
Domácí15. 1. 2026 16:40
01:01