Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že zve bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou a někdejšího francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho do Buči, aby viděli, k čemu vedlo 14 let ústupků Rusku. Ukrajinské úřady i svědci na místě informovali o tom, že ruští vojáci během doby, co Buču ovládali, zabili asi 300 jejích obyvatel.

video: Reuters