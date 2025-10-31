Ukrajinci předali Litvě ruského válečného zločince
31. 10. 2025 20:28 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina předala Litvě k soudu zajatého ruského vojáka obviněného z mučení a nezákonného zadržování. Kyjev to označil za první případ svého druhu během téměř čtyřleté války Ruska proti Ukrajině, kdy byl obviněný zajatý voják předán justičnímu systému třetí země.
Ukrajinci předali Litvě ruského válečného zločince
