Ukrajinci poprvé zničili most pomocí dronů
9. 4. 2026 14:10 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinci provedli unikátní operaci, při níž zničili most přes řeku Konka, který ruské síly využívaly k zásobování pozic na říčních ostrovech, odkud Rusové útočili na Cherson. Nejprve se ho pokusili zničit raketomety Himars, ale neúspěšně. Nakonec k tomu ukrajinští vojáci využili upravené britské drony Malloy T-150, které postupně dopravily k mostu 1,5 tuny výbušnin, což postupně kriticky oslabilo jeho konstrukci. Když byl most dostatečně poškozen a ztratil svou integritu, finální raketový úder ho zbořil.
00:39
01:05
Čtvrtníček si z dědy dělal legraci a on to nechápal, říká vnuk Ringo Čecha
Společnost9. 4. 2026 14:02
00:47
V Krumlově testovali nové plastové protipovodňové zábrany
Domácí9. 4. 2026 13:38
01:08
Policie přistihla muže opilého za volantem třikrát za tři dny, jezdil půjčeným autem
Krimi9. 4. 2026 12:56
00:59
Ukázka „Billy Jean“ z filmu Michael
Domácí9. 4. 2026 12:42
00:37
Z Nutelly ve stavu beztíže se stal virální hit
Zahraniční9. 4. 2026 12:16
00:35
Policie hledá zloděje lyžařského vybavení
Krimi9. 4. 2026 12:06
01:28
Maďarský ministr zahraničí nabídl Lavrovovi, že mu pošle dokument EU o Ukrajině
Zahraniční9. 4. 2026 11:34
02:15
Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká
Domácí9. 4. 2026 11:20
01:42
Ruská policie kontroluje mobily kvůli nelegální VPN
Zahraniční9. 4. 2026 11:00
00:59
Příměří se na Libanon nevztahuje, řekl Vance
Zahraniční9. 4. 2026 10:58
00:58
Oběd ho vyšel draho. Muže v restauraci okradli o 53 tisíc
Krimi9. 4. 2026 10:44
01:38
Hejt není názor: Osobnosti čtou nenávistné komentáře ze sítí
Domácí9. 4. 2026 10:02
24:28
Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert
Rozstřel9. 4. 2026 10:00
01:03:25
Bojí se svět nadržených žen? Sklenka vína touhu opravdu nevyřeší, říká režisérka
Společnost9. 4. 2026 9:00
01:08
Spojenci v NATO byli vystaveni zkoušce a neobstáli, řekla Leavittová
Zahraniční9. 4. 2026 8:24
01:24