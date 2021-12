VIDEO: Uprchlíci riskují životy v zasněžených Alpách. Hledají je dobrovolníci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S příchodem zimního období do Alp migranti riskují své životy a omrzliny, když tajně překročí vysokohorskou hranici z Itálie do Francie. Někteří dobrovolníci jim ale pomáhají přežít nebezpečnou cestu a uniknout pohraničním hlídkám. V současnosti humanitární pracovníci rozdávají promrzlým migrantům ohřívače rukou, pomáhají jim schovat se v zasněžených lesích a poté je nasměrují do aut, která je dopraví ze zamrzlých vrcholků do teplého úkrytu.

video: AP