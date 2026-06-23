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Ruské ženy se v Penze snažily zabránit odvozu mužů k odvodnímu úřadu

Zahraniční
Před budovou odvodního úřadu v ruské Penze se odehrály emotivní scény. Na videu zveřejněném na sociálních sítích se ženy snaží dostat ke svým manželům a synům, které úředníci po zátahu odváželi v mikrobusu.
video: Telegram
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