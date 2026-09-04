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Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR

Zahraniční
Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve víru radioaktivního prachu a umírali po desítkách. Dnes je areál, kde se v 50. letech odehrávaly tvrdé perzekuce, otevřen veřejnosti.
video: Instagram/@rudavezsmrti
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