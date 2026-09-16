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Von der Leyenová navrhla posílit evropskou bezpečnost

Zahraniční
Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je třeba budovat nezávislou Evropu, která má sílu jednat. Evropa nesmí dovolit, aby její demokracie podkopávaly loutky autoritářských režimů, ať již jde o ultranacionalisty či odpůrce Evropy, o ruské vměšování nebo o dezinformace. Von der Leyenová to dnes prohlásila ve Štrasburku během tradičního projevu o stavu Evropské unie.
video: Reuters
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