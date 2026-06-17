Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA

Zahraniční
Společnost United Airlines představila dvě letadla se speciálním nátěrem v podobě americké vlajky. Nová podoba strojů Boeing 737-800 a Boeing 787-10 připomíná 250 let od vzniku Spojených států a zároveň vzdává hold vojenským veteránům, kteří působí v řadách aerolinky i ozbrojených sil.
video: Instagram/@united
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:57

Celníci a kriminálka rozbila hazardní mafii, peníze utrácela i v Chorvatsku
Krimi
17. 6. 2026 12:58
02:02

Mezinárodní gang prodával osobní údaje, odhalila policie. Zasahovala i v Česku
Zahraniční
17. 6. 2026 12:26
00:26

Muž lákal děti do auta na popcorn. Policie po něm pátrá
Krimi
17. 6. 2026 12:22
01:16

Ewa Farna dojala fanoušky. Před koncertem jim darovala poslední vstupenky
Společnost
17. 6. 2026 12:04
43:32

Mexiko fotbalem žije celé, v USA musíte za taxikáři. Vyzpovídali jsme reportéry na MS
Sport
17. 6. 2026 12:00
03:33

Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše
Domácí
17. 6. 2026 11:52
00:52

Křišťálová dokonalost. V Moseru vyrábějí ceny pro hvězdy filmového plátna
Domácí
17. 6. 2026 11:28
01:05

Drony, tanky i obrana proti raketám. Paříž hostí největší zbrojařský veletrh v Evropě
Zahraniční
17. 6. 2026 11:06
01:02

Rusové čekají na benzin až tři hodiny. Krize nabývá znepokojivých rozměrů
Zahraniční
17. 6. 2026 11:02
01:09

Zubař zneužíval fotky dětských pacientů
Krimi
17. 6. 2026 10:42
00:27

Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali na lidském preparátu
Domácí
17. 6. 2026 10:30
00:27

Soukromé letadlo se zřítilo a vzplálo. Svědci se snažili zachránit posádku
Zahraniční
17. 6. 2026 10:18
01:07

Hrabě Blücher z Afriky přivezl na raduňský zámek unikátní sbírku
Domácí
17. 6. 2026 10:02
00:27

Soud řeší vraždu bezdomovce, zohavené tělo nemělo hlavu
Domácí
17. 6. 2026 9:16
00:26

United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA
Zahraniční
17. 6. 2026 9:16
01:18

Slavné krásky s odhalenými zády na červeném koberci
Společnost
17. 6. 2026 8:34
01:17

Okcitánie: Malebný kraj trubadúrů na Jihu Francie
Zahraniční
17. 6. 2026 8:30
00:46

Lídři G7 se vyfotili s partnery. Na summitu řešili i posílení podpory Ukrajiny
Zahraniční
17. 6. 2026 8:22
01:46

Kyjov chrlí desítky milionů šroubů ročně nejen pro železnici
Domácí
17. 6. 2026 5:20
04:27

Miss Universe Česko je Sophia Maria Osako
Společnost
17. 6. 2026 0:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.