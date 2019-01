VIDEO: Ani my nevíme, za jak dlouho se dostaneme k bráně, znělo z kokpitu letu 1367 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měla to být běžná cesta letadlem napříč územím USA z Bostonu do Los Angeles, která za normálních podmínek nepřesáhne sedm hodin. Jenže 140 pasažérů letu společnosti Alaska Airlines se v sobotu přesvědčili o tom, jak to dopadne, když se pokazí, co může. Do Los Angeles dorazili až druhý den, celkem strávili na cestě 30 hodin.

video: Twitter / @stimulateabroad