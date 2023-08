VIDEO: Dvě stě let stará časová kapsle vydala tajemství, tip nevyšel žádnému expertovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velké překvapení čekali studenti a zaměstnanci slavné americké vojenské akademie West Point. Ti v pondělí slavnostně otevřeli dvě stě let starou časovou schránku, kterou našli při opravě památníku. Kadeti dopředu tipovali, co by v ní mohlo být, například americká vlajka. Zklamání přišlo, když dva pracovníci v rukavicích schránku otevřeli.

video: West Point Academy