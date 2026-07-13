Americká armáda znovu udeřila na Írán. Útoky zmařily snahy o jednání
13. 7. 2026 8:04 Zahraniční
Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM ráno oznámilo, že novou vlnu útoků dokončilo. Zasaženy podle něj byly íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky potvrdila také íránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců.
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