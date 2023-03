VIDEO: Bidenův rozpočet sníží deficit o tři miliardy za deset let, řekla jeho mluvčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bidenův rozpočet sníží deficit o tři miliardy za deset let, řekla jeho mluvčí

Joe Biden představil své plány, které se týkají amerických veřejných rozpočtů. Dodatečné příjmy do nich by rád získal skrze vyšší zdanění amerických miliardářů. Počítá hlavně s navýšením daňových sazeb z kapitálových zisků, které by se mohly dokonce zdvojnásobit. Opatření by se tak mohla dotknout také investorů nebo velkých korporací.

video: AP