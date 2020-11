VIDEO: Melania Trumpová se pochlubila svou letošní výzdobou Bílého domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Melania Trumpová se pochlubila svou letošní výzdobou Bílého domu

Americká první dáma Melania Trumpová se pochlubila svou výzdobou Bílého domu. S dekorací jí pomohly desítky dobrovolníků, kteří mimo jiné na některé stromky navěsili i ozdoby od malých Američanů.

video: First Lady of the USA