Několik států USA se chystá na invazi cikád. Jedna už dostala i Bidena

Několik východních a středozápadních amerických států každých 17 let zaplaví roj cikád. Pokryjí kmeny stromů a zdi, narážejí do aut a do lidí a svým ohlušujícím cvrkotem přehluší všechno ostatní. Potomstvo X, největší a nejrozšířenější známá skupina těchto pravidelně se rojících cikád, se na konci května začalo probouzet ze spánku.

video: Reuters