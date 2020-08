VIDEO: Donald Trump se pasoval za krále, zní od některých republikánů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Donald Trump se pasoval za krále, zní od některých republikánů

Mezi americkými republikány se šikují odpůrci prezidenta Donalda Trumpa. Před listopadovými volbami do Bílého domu spouštějí kampaň za deset milionů dolarů, která má váhající Američany přesvědčit, aby protentokrát dali hlas kandidátovi demokratů. Tím pravděpodobně bude Joe Biden.

video: Republicans for the Rule of Law