Ukrajina se musí připravit na měnší objem pomoci, prohlásil Trump

Zvolený americký prezident Donald Trump by „rozhodně zvážil“ vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to řekl v rozhovoru s televizí NBC News pro pořad Meet the Press, který bude odvysílán v neděli pozdě večer SEČ. Trump také dodal, že hned první den v úřadu hodlá omilostnit ty, které americké soudy odsoudily za útok na budovu Kongresu ze 6. ledna 2021.

video: NBC / Meet the Press with Kristen Welker