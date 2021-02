VIDEO: Zima ještě nekončí, svišť Phil spatřil stín Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zima ještě nekončí, svišť Phil spatřil stín

Podle meteorologického sviště Phila z pensylvánského Punxsutawney potrvá chladné počasí ve Spojených státech ještě dalších šest týdnů. Poté, co v úterý opustil noru, spatřil svůj stín. To podle tradice signalizuje pokračování zimy. Kdyby stín nezahlédl, jaro by přišlo dříve, uvedla agentura AP.

video: Reuters