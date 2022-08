VIDEO: Salmana Rushdieho v New Yorku napadl útočník. Bodl ho do krku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl napaden na pódiu při vystoupení v New Yorku. Policie v americkém státě New York uvedla, že spisovatel zřejmě utrpěl bodnou ránu do krku. Byl vrtulníkem převezen do místní nemocnice. Nyní podstupuje operaci, oznámil poté Rushdieho literární agent. Útočníka policisté zadrželi, nyní je ve vazbě.

video: Reuters