Smutnější než násilí je, že má dcera už nechce do Kapitolu, říká kongresman Raskin

„Bude to bezpečné?“ zeptala se toho dne Tabitha Raskinová svého otce, když ji pozval na oficiální stvrzování vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. „Proč by nebylo, vždyť je to v Kapitolu,“ odvětil jí kongresman s očekáváním „mírumilovného předání moci“. Jak moc se spletl, zjistil i se svou rodinou už za pár hodin. V emotivním projevu politik pověřený vedením procesu impeachmentu kolegům popsal den, kdy dav rozzuřených příznivců Trumpa i konspiračních teorií vtrhl do sídla americké demokracie.

video: Reuters