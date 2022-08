VIDEO: USA dají téměř devět bilionu korun do ochrany klimatu. Lid zvítězil, řekl Biden Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

USA dají téměř devět bilionu korun do ochrany klimatu. Lid zvítězil, řekl Biden

Americký prezident Joe Biden v úterý podepsal zákon o rozsáhlých investicích do ochrany klimatu a zdravotnictví. Klimatický balíček pošle 369 miliard dolarů (8,9 bilionu korun) do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí. List The Guardian uvádí, že se jedná o dosud nejvýznamnější úsilí USA v boji proti klimatické krizi.

video: Reuters