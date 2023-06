VIDEO: V Yellowstonu vykolejil vlak, zřítil se do řeky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V americkém státě Montana se do řeky Yellowstone v sobotu zřítil most, po kterém projížděl nákladní vlak. Konstrukce se do řeky propadla pravděpodobně proto, že vlak vykolejil.

video: AP, KameraOne