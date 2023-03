VIDEO: Policie zveřejnila video ze střelby na škole v Nashvillu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie zveřejnila video ze střelby na škole v Nashvillu

Při střelbě na soukromé křesťanské škole v americkém městě Nashville zemřely tři děti. Kromě nich incident nepřežili tři dospělí, uvedl deník The New York Times. Policie oznámila, že o život přišla i střelkyně. Mladou ženu, která vpadla do školy se dvěma poloautomatickými puškami, zásahová jednotka na místě zastřelila. Bílý dům v reakci na krveprolití znovu vyzval republikánské zákonodárce, aby podpořili zákaz prodeje „útočných zbraní“.

video: Metropolitan Police Dept. Nashville