Na americkém jezeře Squam ve státě New Hampshire začalo každoroční dobývání ledu. Bloky, které v resortu uchovají až do léta, poslouží do starobylých chladicích boxů. Tradice trvající už 120 let každoročně přitahuje hodně návštěvníků.

video: AP