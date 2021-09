VIDEO: Hurikán Ida přinesl záplavy i do New Jersey Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hurikán Ida přinesl záplavy i do New Jersey

Hurikán Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnal přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. V New Jersey a New Yorku má hurikán nejméně čtyřicet jedna obětí.

video: Reuters / Andalou Agency