VIDEO: Muž kradeným autem ujel ze zácpy a srazil policistu

Muž podezřelý z několika vloupání se v americkém New Orleans pokusil 6. února uprchnout před policií, která ho na silnici zahnala do kouta. Strážníci muže obklíčili v dopravní zácpě na sjezdu z dálnice a zdálo se, že už nemá kudy ujet. Jenže v okamžik, kdy se k němu policisté seběhli, vrazil do jiného auta, odstrčil ho a přitom nabral na kapotu policistu. Ostatní po něm začali střílet, ale zastavit se jim ho nepodařilo. Pátrání skončilo o šest dní později, kdy policisté muže zadrželi.

video: Reuters