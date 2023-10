VIDEO: Ulicemi New Yorku se prohánějí hordy potkanů. Staly se jeho symbolem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ulicemi New Yorku se prohánějí hordy potkanů. Staly se jeho symbolem

Pokud byste hledali zvíře, které je symbolem jednoho z nejrušnějších měst na světě, tedy New Yorku, byla by to krysa. Je pravdou, že New York je městem módy, luxusu a peněz. Jenomže tohle Velké jablko má hodně prohnilý střed. Nejen v tunelech metra a kolektorech, ale už i běžně na ulicích se tam prohání hordy krys. A ty navíc ztrácí plachost, takže není výjimkou potkat na jednom rohu krysí rodinku a vedle stojícího obchodníka mířícího na Wall Street.

video: Reuters