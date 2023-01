VIDEO: Žena bez domova srazila tříleté dítě do kolejí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena bez domova srazila tříleté dítě do kolejí

Soud v americkém Portlandu poslal do vazby 32letou Briannu Lace Workmanovou za to, že ve čtvrtek 29. prosince srazila do kolejiště na vlakové zastávce tříletou dívku. Na nástupiště ji pohotově vytáhli přihlížející lidé a díka tak vyvázla jen s velkou modřinou na hlavě a bolestí hlavy.

video: Reuters