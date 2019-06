VIDEO: Amerika může mít prvního otevřeně homosexuálního prezidenta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Amerika může mít prvního otevřeně homosexuálního prezidenta

Starosta města South Bend ve státě Indiana a rychle vycházející hvězda Demokratické strany Pete Buttigieg dnes oficiálně oznámil záměr ucházet se o post americké hlavy státu. Podle deníku The New York Times je to již dvacátý demokrat, který potvrdil úmysl vyzvat příští rok na podzim prezidenta Donalda Trumpa v souboji o Bílý dům. Donedávna jej přitom mimo stotisícové South Bend znal málokdo. Veřejnos a média zaujal tím, že je křesťan a zároveň žije v homosexuálním manželství.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters