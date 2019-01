VIDEO: Cadillac představil svoje nové luxusní SUV XT6 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cadillac představil svoje nové luxusní SUV XT6

Jenom dva měsíce poté, co automobilka GM ohlásila, že bude ve Spojených státech masivně propouštět, představila značka Cadillac spadající do koncernu GM nový model luxusního SUV, XT6. Nový model by měl být dostupný ještě letos.

video: Reuters