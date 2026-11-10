Socha připomíná, jak se Trump vyhnul válce ve Vietnamu
10. 11. 2026 15:46 Zahraniční
Zlatá socha Donalda Trumpa, který si svírá bosé chodidlo, se objevila v centru Washingtonu. Anonymní umělci si jejím prostřednictvím utahují z amerického prezidenta, který se během války ve Vietnamu vyhnul vojenské službě kvůli diagnóze kostních výrůstků. Dílo vzniklo krátce poté, co Trump prohlásil, že by válku ve Vietnamu vyhrál za jediný týden.
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