Zimní bouře Fern si připsala už 62 mrtvých a dál pustoší USA
28. 1. 2026 21:36 Zahraniční
Zimní bouře Fern si ve Spojených státech doposud vyžádala nejméně 62 obětí. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.
28. 1. 2026 21:36
