Do Hondurasu se z USA dobrovolně vrátilo prvních 38 migrantů

Do Hondurasu dorazila první skupina migrantů, kteří se dobrovolně vrátili do vlasti z USA v rámci programu CBP Home. Program amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti migrantům nabízí finanční podporu a pomoc při vyřizování cestovních dokladů, aby jim usnadnil cestu zpět do vlasti nebo do země, kde mají legální status.

video: iDNES.tv, Reuters