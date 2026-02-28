Izrael spolu s USA zaútočil na Írán, Teherán zasáhlo několik raket

Zahraniční
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Útok na Írán je společnou izraelsko-americkou operací, uvedla izraelská média. Také podle deníku The New York Times se nyní odehrávají americké údery proti Íránu.
video: Reuters
