Hlídač v obchodě v americkém Michiganu přišel v pátek o život poté, co napomenul zákaznici, že nemá v souladu s nařízením nasazenou roušku. Její rodina to považovala za urážku a hlídače zastřelila. Část pachatelů se nepodařilo zadržet a jsou na útěku. Nenošení roušek se pro některé Američany stalo výrazem rebelie proti úřadům, které podle nich příliš zasahují do jejich svobod.

video: Reuters