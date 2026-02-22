Ozbrojený muž chtěl proniknout do Trumpova sídla, tajná služba ho zastřelila
22. 2. 2026 16:10 Zahraniční
Agenti Tajné služby Spojených států zastřelili ozbrojeného muže, který se pokusil proniknout do zabezpečeného perimetru resortu Mar-a-Lago, floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa. Trump byl tou dobou ve Washingtonu. Muži bylo podle agentů kolem dvaceti let.
00:54
Centrum Pece pod Sněžkou během jarních prázdnin
Domácí22. 2. 2026 17:00
01:15
Ozbrojený muž chtěl proniknout do Trumpova sídla, tajná služba ho zastřelila
Zahraniční22. 2. 2026 16:10
00:44
V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze
Krimi22. 2. 2026 15:08
02:06
Liberecký kouzelník čaruje už téměř půl století
Domácí22. 2. 2026 15:00
01:10
Ženu zatkli za opuštění psa na letišti v Las Vegas
Zahraniční22. 2. 2026 13:20
02:01
Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO
Domácí22. 2. 2026 13:16
02:01
Ruský útok zabíjel na předměstí Kyjeva. Drony zasáhly rodinné domy
Zahraniční22. 2. 2026 11:40
00:35
Obří vlny v portugalském Nazaré fascinují stovky lidí
Zahraniční22. 2. 2026 9:28
00:44
Medvědi vtrhli na sjezdovku, báli se víc, než lyžaři
Zahraniční22. 2. 2026 9:26
01:22
Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok
Zahraniční22. 2. 2026 9:24
00:40
Dánové u Grónska evakuovali nemocného z americké ponorky
Zahraniční22. 2. 2026 9:20
04:09
Chata slepená z několik částí je jako nová
Lifestyle22. 2. 2026 0:06
05:09
Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou za 5 minut
Technika22. 2. 2026 0:06
01:31:23
Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou
Technika22. 2. 2026 0:06
02:06
Dceři bude čtrnáct. Její pubertu nezvládám, přiznala herečka Stanková
Společnost22. 2. 2026 0:06
05:22
Od podstaty jsem šprt. Úděl nás maminek je myslet dopředu, říká herečka Bohatová
Společnost22. 2. 2026 0:06
01:10
Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty
Zahraniční21. 2. 2026 21:04
00:54
Teaser dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Lifestyle21. 2. 2026 20:22
01:16
Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel
Domácí21. 2. 2026 18:58
01:04