USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd

Zahraniční
Americká vláda nabízí migrantům bez platného povolení k pobytu vánoční bonus za dobrovolný odjezd ze země. Kdo se do 31. prosince přihlásí k takzvané sebevyhošťovací proceduře, obdrží kromě bezplatné letenky také prémii ve výši 3 tisíce dolarů (62 tisíc korun), informovala v úterý agentura DPA s odvoláním na americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti.
video: X/@ICEgov
