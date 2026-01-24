Federální agenti v Minneapolisu střelili dalšího člověka. Hrůzné, reaguje guvernér
24. 1. 2026 18:14 Zahraniční
Federální agenti v Minneapolisu v americkém státě Minnesota střelili dalšího člověka. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil incident za hrozný a mluvil o něm s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.
00:37
Federální agenti v Minneapolisu střelili dalšího člověka. Hrůzné, reaguje guvernér
Zahraniční24. 1. 2026 18:14
01:15
Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou
Domácí24. 1. 2026 16:08
00:49
Lidé v Chřibské uctili památku oběti pondělní střelby
Krimi24. 1. 2026 15:16
00:41
Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE
Zahraniční24. 1. 2026 14:06
01:30
Světový pohár v obřím slalomu žen ve Špindlerově Mlýně je v plném proudu
Domácí24. 1. 2026 13:50
02:36
Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu
Domácí24. 1. 2026 13:42
03:07
Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém
Domácí24. 1. 2026 13:04
00:43
Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely
Domácí24. 1. 2026 12:50
37:11
AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec
Rozstřel24. 1. 2026 10:00
00:33
Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Jeden člověk zemřel, 15 zraněných
Domácí24. 1. 2026 9:16
00:46
Do letištního terminálu v Detroitu vjelo auto a narazilo do přepážky
Zahraniční24. 1. 2026 9:12
00:29
Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli
Zahraniční24. 1. 2026 9:06
02:13
Krávy dokážou vědomě používat nástroje
Zahraniční24. 1. 2026 6:00
03:29
Love and Deepspace | „Love Writes Right“ 2nd Anniversary
Lifestyle24. 1. 2026 0:06
01:02
Připomeňte si olympijské zlato Oty Zaremby
Sport23. 1. 2026 23:52
02:17
Francouzští mariňáci ruský tanker obsadili za chvíli
Zahraniční23. 1. 2026 21:56
01:10
Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš
Domácí23. 1. 2026 21:28
00:31