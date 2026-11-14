Po střetu s tankerem se v USA převrátila výletní loď
14. 11. 2026 9:22 Zahraniční
Tanker se v pátek v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady. Starosta města uvedl, že všichni cestující byli nalezeni a více než 30 lidí skončilo v nemocnici
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