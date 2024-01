VIDEO: USA zažívají migrační krizi, v ulicích měst jsou statisíce uprchlíků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Denveru v posledních měsících dorazilo více než 36 000 migrantů, z nichž 4 100 je stále v městských přístřešcích. V Bostonu se migranti utábořili na letišti. V New Yorku se od dubna 2022 nahrnulo do přístřešků více než 164 500 migrantů.

video: Reuters