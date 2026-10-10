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Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomene, burcuje Trump

Zahraniční
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné.
video: Reuters
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