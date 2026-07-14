USA oznámily opětovnou vlnu úderů na Írán
14. 7. 2026 8:14 Zahraniční
Americká armáda v pondělí pozdě večer SELČ oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Jde o třetí noc v řadě, přičemž íránská média informují o explozích v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v provincii Hormozgán a také na ostrově Kíš v Perském zálivu. Podle íránské agentury Mehr výbuchy otřásly i ostrovem Kešm v Hormuzském průlivu. Později útočila i na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo.
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