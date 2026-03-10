USA stěhují Patrioty z Koreje na Blízký východ. Nemůžeme s tím nic dělat, reaguje Soul
10. 3. 2026 9:02 Zahraniční
Jižní Korea nemůže zabránit silám Spojených států v odvozu některých zbraní ze země, takový americký postup ale nebude mít vliv na odstrašení Severní Koreje. V úterý to prohlásil jihokorejský prezident I Če-mjong.
