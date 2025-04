VIDEO: Čína trollí USA. Důsledky celní války podle AI Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na čínských a amerických sociálních sítích kolují videa vytvořená umělou inteligencí, které zesměšňují sklíčené americké pracovníky ve světě po zavedení cel a přesunu výroby do Spojených států. Videa ukazují obézní Američany v továrnách, kteří vypadají vyčerpaně a v depresi, zatímco šijí oblečení nebo kompletují mobily a elektronické součástky. V dalším videu stojí u výrobního pásu sám prezident Trump, viceprezident Vance i miliardář Elon Musk, kteří společně navlékají tkaničky do tenisek. Vtipná videa s nadsázkou ukazují, jak by mohl vypadat pracovní trh v USA v důsledku rozsáhlých cel Donalda Trumpa.

video: X/@okiechristopher, X/@TheVeiledAspie